Адриан Андреев не завърши мача си с италианец в Рабат

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Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Рабат (Мароко) с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишният българин се отказа при изоставане от 2:4 гейма в първия сет срещу Янис Милетич (Италия) след 35 минути на корта.

Софиянецът допусна пробив в петия гейм и изостана в резултата с 2:4, а при следващото си подаване даде знак на съдията и на опонента си, и се оттегли от срещата.

Вчера Андреев приключи участието си и в надпреварата при дуетите, където с Ясин Смиедж (Мароко) отстъпиха на вторите поставени Янис Милетич (Италия) и Никлас Шел (Германия) с 6:0, 5:7, 1:10.