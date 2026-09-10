Росица Денчева пребори №1 в схемата за 1/4-финал в Анталия

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Росица Денчева отстрани водачката в схемата и достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната плевенчанка, която премина през квалификациите, спечели срещу поставената под номер 1 Франческа Джоунс (Великобритания, №104 в света) със 7:6 (5), 5:7, 6:4 за два часа и 41 минути.

Денчева на два пъти навакса пробив пасив в първия сет, за да стигне до тайбрек, в който поведе с 5:3, допусна изравняване, но с минипробив и две поредни точки си осигури аванс в общия резултат. Във втората част българката изостана с 0:3 след ранен пробив, но успя да изравни до 3:3. При изоставане с 5:6 българката загуби подаването си на нула, след което срещата навлезе в решаващ трети сет.

В неговото начало двете си размениха по два пробива, а ключовият момент дойде при 4:4, когато Денчева спечели подаването на Джоунс, а в следващия гейм сервира успешно за победата.

Следващата съперничка на българката ще бъде победителката от двубоя между Мария Карле (Аржентина) и Ева Ведер (Нидерландия).

Другата родна представителка в турнира - първата ракета на страната Елизара Янева, която е поставена под номер 5, ще играе утре в четвъртфиналите на сингъл срещу Ирене Бурийо (Испания).