Александър Василев на 1/4-финал в Плезир след победа над французин

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Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Плезир (Франция) с награден фонд 30 хиляди евро.

19-годишният плевенчанин, който е поставен под номер 5 в основната схема, победи участващия с "уайлд кард" представител на домакините Люк Фомба с 6:4, 6:7(3), 6:1 за два часа и 44 минути.

Василев на два пъти пропиля пробив пасив в първия сет и изостана с 3:4, но тогава спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат. Във втората част българинът навакса от 1:4, отрази два сетбола при 5:6 и стигна до тайбрек, но в него отстъпи с 3:7 точки.

В решаващия трети сет Василев започна с пет поредни гейма и затвори срещата на собствен сервис.

Съперник на българина в четвъртфиналната фаза ще бъде Никола Славич (Швеция).