11 титли и 26 медала за България на Европейски първенства по бокс у дома

България ще бъде домакин за пръв път на Европейско първенство по бокс за мъже и жени. За страната ни това ще бъде шести шампионат на Стария континент на родна територия в историята, но никога досега не се е случвало София да приеме най-добрите, както при мъжете, така и при жените.

С наближаването на турнира, който ще се проведе в „Асикс Арена" от 15 до 26 септември, е любопитно да видим и какво „носи" домакинското предимство. Възможността да играеш пред родна публика. Да те гледат най-близките и всеки от тях да те подкрепя от първите редове на трибуните. Привилегия, която не се случва често и е интересно да проверим как се е отразявала на предходните поколения.

За пръв път страната ни приема Европейско първенство през далечната вече 1983 година. Сцена на битките е зала „Конгресна" във Варна. Националите ни се представят впечатляващо, като печелят общо 7 медала! На върха на Европа се качват последователно Ивайло Маринов, Петър Лесов и Емил Чупренски. Пламен Камбуров печели сребро, докато Йордан Лесов, Михаил Таков и Петър Стоименов се поздравяват с бронзови отличия.

23 години отнемат, за да може България отново да организира шампионат на такова ниво. В Пловдив през 2006-а петима наши боксьори се качват на почетната стълбичка. Борис Георгиев ликува като европейски шампион, а Детелин Далаклиев и Спас Генов се окичват със сребро. На трето място се класират Алексей Шайдулин и Кубрат Пулев.

За последно страната ни приема Европейско първенство за мъже в Самоков през 2015 година. Тогава отново петима българи достигат до медалите в хода на шампионата. Златото е поставено на гърдите на Даниел Асенов, докато с бронзови отличия приключват Тинко Банабаков, Елиан Димитров, Тервел Пулев и Петър Белберов.

Година по-късно в София за пръв път се организира Европейско първенство за жени. А на сцената големия си пробив към върха последователно правят Севда Асенова, Станимира Петрова и Деница Елисеева.

През 2018-а столицата ни за последно бе домакин на такъв форум. И той остави незабравими спомени, след като цели шест наши момичета се качиха на почетната стълбичка. Станимира Петрова спечели ново злато на сметката си, а на върха застанаха още Стойка Кръстева и Мелис Йонузова. Севда Асенова добави сребърно отличие във витрината си, докато Габриела Димитрова и Деница Елисеева грабнаха бронз.

Така равносметката от петте първенства на Европа, проведени в България до момента, е наистина впечатляваща. Общо 26 медала са спечелени от нашите национали, като от тях цели 11 са златни. Остава седмица то първенството в „Асикс Арена" в София и въпросът е – кои ще са следващите европейски герои на България?!

ВАРНА 1983

Ивайло Маринов (48 кг) злато

Петър Лесов (51 кг) злато

Емил Чупренски (60 кг) злато

Пламен Камбуров (57 кг) сребро

Йордан Лесов (63.5 кг) бронз

Михаил Таков (71 кг) бронз

Петър Стоименов (+91 кг) бронз

ПЛОВДИВ 2006

Борис Георгиев (64 кг) злато

Детелин Далаклиев (54 кг) сребро

Спас Генов (69 кг) сребро

Алексей Шайдулин (57 кг) бронз

Кубрат Пулев (+91 кг) бронз

САМОКОВ 2015

Даниел Асенов (52 кг) злато

Тинко Банабаков (49 кг) бронз

Елиан Димитров (60 кг) бронз

Тервел Пулев (91 кг) бронз

Петър Белберов (+91 кг) бронз

СОФИЯ 2016

Севда Асенова (48 кг) злато

Станимира Петрова (54 кг) злато

Деница Елисеева (57 кг) злато

СОФИЯ 2018

Стойка Кръстева (54 кг) злато

Станимира Петрова (57 кг) злато

Мелис Йонузова (64 кг) злато

Севда Асенова (48 кг) сребро

Габриела Димитрова (51 кг) бронз

Деница Елисеева (60 кг) бронз

Общо 26 медала: 11 златни, 4 сребърни и 11 бронзови