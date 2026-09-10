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Нападател от Франция в "Локо" (Пд)

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"Локо" (Пд) подписа договор с Жуниор Бурбан. Снимка: фейсбук/Локомотив Пловдив

"Локомотив" (Пловдив) подписа договор с Жуниор Бурбан, съобщиха от футболния клуб.

Нападателят е седмото ново попълнение на "черно-белите" за това лято. Контрактът му с пловдивчани е за три години.

Бурбан e роден на 11 април 2000 година във Ван, Франция. Минал е през школата на местния "Лориен". Играл е още за тимовете "Ван" и люксембургския "Прогрес Нийдеркорн". За последно централният нападател е бил част от състава на френския "Кевили Руан" от трета дивизия.

Притежава двойно гражданство - френско и камерунско. Към момента на трансфера правата му се оценяват на около 217 000 евро от Transfermarkt.

"Локо" (Пд) подписа договор с Жуниор Бурбан. Снимка: фейсбук/Локомотив Пловдив

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