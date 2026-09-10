БФС затвори сектор "А" на "Герена" заради удареното пресаташе на ЦСКА

"Левски" ще трябва да затвори сектор "А" за следващото си домакинство. Това реши Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след вчерашния двубой за суперкупа на България, загубен от "сините" с 2:4 срещу ЦСКА.

След края на мача пресаташето на "армейците" Виктор Игнатов бе ударено в главата с бутилка от бира от фен на "Левски".

Клубът от "Герена" беше санкциониран и парично. Интересно е, че следващият домакински мач на "сините" е срещу "Лудогорец". Ако двубоят бъде отложен, идва домакинството срещу ЦСКА.

Двамата играчи, които бяха изгонени по време на финала за суперкупата на България - Макс Ебонг и Кристиан Димитров, пък получиха различни наказания. Халфът на ЦСКА "изгоря" за три мача, докато капитанът на Левски ще бъде аут само за следващия двубой, който е срещу "Ботев" (Враца).