Вуцов получава почивка?

Титулярният вратар на “Левски” Светослав Вуцов може би ще получи почивка в предстоящия двубой от Първа лига. В неделя “сините” гостуват на “Ботев” (Враца). През миналия сезон столичани за първи път през кампанията сбъркаха под Околчица, завършвайки 0:0.

Иначе при Вуцов се наблюдава лек спад. И нищо чудно Хулио Веласкес да му даде малко почивка. На стража на “сините” му се насърба - получи по 4 гола от ЦСКА и АЕК в рамките на 14 дни.

Ако Вуцов остане резерва при визитата на “Ботев”, то под рамката ще застане младият Огнян Владимиров. 18-годишният страж вече пази през този сезон в първия двубой през кампанията срещу “Дунав”, като пускането му бе заради новото правило на БФС.

Иначе “Левски” ще бъде без капитана си Кристиан Димитров във Враца. Лидерът на “сините” бе изгонен с директен червен картон във вечното дерби и ще почива през уикенда заради наказание. Другият изгонен - Макс Ебонг, получи изгоря за 3 мача.

По всяка вероятност пък “сините” ще отложат дербито с “Лудогорец”. По програма то трябва да се играе следващата събота.

В същото време “Левски” пусна пакетни билети за четирите домакинства от Лига Европа. До 12 септември пропуски могат да си купят притежателите на абонаментни карти. След това с предимство са тези със златни членски карти. В 16,00 часа на 12 септември всички останали места ще бъдат пуснати под формата на пакетни билети за свободна продажба. Ако след това останат билети, “сините” ще пуснат пропуски само за първия мач, който е в четвъртък срещу “Залцбург” на “Васил Левски”.

