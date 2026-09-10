"Левски", имаме проблем

Плюсът за "сините" е, че четворният шамар от ЦСКА дойде в края на лятото и много преди важните мачове

Прекалено самочувствие, подценяване, мисълта, че мачът е спечелен още преди почивката и никакъв отговор след спад в играта.

Тези твърдения напълно отговарят на истината защо “Левски” загуби първия си наистина важен мач в България. Да, може да е в двубой за треторазреден трофей, какъвто е суперкупата на страната. Но, ЦСКА да те унижи за едно полувреме и да ти вкара 4 гола (за първи път от 1989 г.), при все че ти се водиш абсолютен фаворит във вечното дерби, идва малко в повече. А и всички в “Левски” може би са наясно със залога на т.нар. вечно дерби. И без значение кой е по-добър на хартия, кой е направил по-силна кампания до момента, двубоят е на кръв. И е повече от мач.

Истината е, че на почивката (1:0 за “Левски”) бях убеден, че няма какво да се обърка. Воденият от Хулио Веласкес тим на “сините” диктуваше играта. И не позволяваше на “червените” да направят каквото и да е на терена. Шампионът пресираше дълбоко, не оставяше празни пространства, а при отнемане на топката с едно-две отигравания веднага бе в последната третина на противника. И дойде паузата. Междудругото отборът на Веласкес отново закъсня и излезе дори и след съдиите на терена.

А следващите 54 мин (общо с продължението на двубоя) бяха най-слабите за “Левски”. ЦСКА обърна мача без проблем, че дори и “сините” им помогнаха.

В играта на шампиона на България нямаше и помен от това, което показа през първата част. Те буквално спряха. Нямаше и дори 5% от това, което се видя по време на мачовете в квалификациите на Шампионската лига. Дори и срещу АЕК при онова 0:4 в Атина в плейофа воденият от Веласкес тим не изглеждаше толкова слаб. Така само в рамките на 14 дни “Левски” 2 пъти допуска 4 гола в един мач.

Иначе за първи път отбор вкарва на "сините" толкова много попадения в България, откакто наставникът от Саламанка пое поста преди повече от 1,5 г. Какво точно се обърка, си знае само испанският предводител на "сините". Той отчете грешката си след мача. Дали обаче ще я поправи. Защото след първия сериозен тест за "сините", които са 8 от 8 в първенството, поражението от ЦСКА в спора за суперкупата даде един отговор. И той, ако може да цитирам командира на "Аполо 13" Джим Ловел е от неуспешната мисия на совалката към Луната: "Хюстън, имаме проблем". Е, "Левски" няма да ходи до Луната, в случая да вземе и суперкупата на страната. Но е очевидно, че в тима на Веласкес има проблем.

Червената лампа за Веласкес трябва да е светнала и предводителят на "сините" трябва да е разбрал, че той и отборът му имат проблем. При това видим.

Единственият плюс е, че време до края на сезона има. Сезонът още не е в разгара, както се казва. Тепърва започват т.нар. важни мачове, където "Левски" ще срещне основните си опоненти за титлата у нас. Но времето си върви. Отборите се развиват. А "Левски" даде предпоставки, че този сезон може да е по-успешен от миналия, завършил с титла 17 години по-късно. Всичко сега обаче е в ръцете на Хулио Веласкес и неговия щаб.