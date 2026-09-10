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Шампионът Полша тушира Португалия 3:0 в нашата група на европейското в София

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Натурализираният кубинец Вилфредо Леон (вдясно) наблюдава как топката пада в полето на противника. Снимка: CEV

Европейският шампион по волейбол при мъжете Полша започна участието си на континенталното първенство в София, туширайки набързо Португалия с 3:0 (25:12, 25:18, 25:20).

С 9 точки за победителите завърши Бартоломей Боладж, а по 7 добавиха Бартоломей Лемански и Вилфред Леон, като последният бе на терена само гейм и половина. Най-резултатен в мача бе португалецът Лоуренсо Гарсия Мартинш с 13 точки.

Тимът на Португалия е следващият съперник на България, като мачът е утре от 19,00 часа в "Арена София".

Натурализираният кубинец Вилфредо Леон (вдясно) наблюдава как топката пада в полето на противника. Снимка: CEV

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