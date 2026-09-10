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Калояна Налбантова победи ирландка в Нюпорт

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Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Поставената под номер 2 в схемата българка спечели без проблеми срещу Сиофра Флин (Ирландия) с 21:13, 21:6 за 31 минути на корта.

По-късно днес възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе във втория кръг срещу квалификантката от Тайван Чжъ-юн Чън.

Другите български представители допуснаха поражения. Христомира Поповска загуби от четвъртата поставена Ивоне Ли (Германия) с 11:21, 11:21, а смесената двойка Евгени Панев и Габриела Стоева от шведите Филип Карлборг и Тилда Сьор с 15:21, 13:21.

В квалификациите участваха още Илиян Стойнов и Цветомир Стоянов.

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

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