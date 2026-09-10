Световен шампион с Испания е орисан да вкарва на “Анфийлд” в Шампионската лига

Маркос Йоренте влезе в историята, нареди се до Роналдо и Левандовски

Годината е 2020 г. Март месец. Точно преди светът да бъде затворен от коронавируса.

Няколко дни преди това се изиграват 1/8-финалите в Шампионската лига. Един от най-драматичните мачове е между “Ливърпул” и “Атлетико” (М). В града на “Бийтълс” обаче се случва сензация. Англичаните са елиминирани от мадридчани след продължения с 4:2 на “Анфийлд”. Два от головете вкарва халфът на “Атлетико” Маркос Йоренте. По този повод месеци по-късно полузащитникът решава да кръсти кучето си на стадиона на “Ливърпул”.

А Йоренте явно е орисан да бележи на митичния за цял свят “Анфийлд”. Миналата година отново направи дубъл срещу “мърсисайдци”. Е, този път отборът му загуби 2:3. В сряда вечерта пък испанецът вкара своя 5-и гол срещу “Ливърпул” в Шампионската лига на “Анфийлд”. Той откри резултата, но това не помогна на тима му да спечели и воденият от Чоло Симеоне тим загуби 1:2.

Постижението на Йоренте обаче е впечатляващо. Първо - той не е голаджия. И второ - има точно 10 попадения в турнира на богатите, но 50% от тях са срещу “Ливърпул” на техния стадион. Още по-интересното при световния шампион с Испания е, че той е пробвал 6 удара към вратата. А в 5 е отбелязал.

Само Карим Бензема - седем гола в осем мача, има по-добър резултат срещу “Ливърпул” в Шампионската лига. С голове, колкото Йоренте срещу “червените” в турнира на богатите, е и Винисиус.

Всъщност от всички играчи, които са отбелязали 10+ гола в Шампионската лига, Йоренте е единственият, който е отбелязал поне 50% срещу определен противник (5/10 на “Ливърпул”).

Сред играчите с 10+ гола в турнира другите с най-висок дял, отбелязани срещу един противник, са Себастиан Алер срещу “Спортинг” (5 от 12 – 41,7%), Антъни Гордън срещу “Карабах” (4 от 10 – 40%) и Луис Адриано срещу БАТЕ (Борисов) (8 от 21 – 38,1%).

Но и петте гола на Йоренте са на “Анфийлд”.

Това го прави един от само осемте играчи в историята на Шампионската лига, които са отбелязали 5+ гола срещу отбор на един гостуващ терен. Само Кристиано Роналдо срещу “Аякс” на “Йохан Кройф Арена” и Роберт Левандовски срещу “Цървена звезда” на стадион “Райко Митич” (и двата мача с по шест гола) са по-резултатни.

Ермедин Демирович от “Щутгарт” вече е на 5-о място по най-бързо отбелязване на хеттрик в Шампионската лига. Босненският национал отбеляза головете за победата на немците 3:1 над “Викинг” до 32-ата мин. Върховото постижение се държи от Роберт Левандовски, който вкарва 3 пъти на “Залцбург” за 23 мин. Пред Демирович по бързина на отбелязване на хеттрик са още Марко Симеоне (24 мин), Килиан Мбапе (29 мин) и Евангелос Павлидис (30 мин).

Ламин Ямал пък стана най-младият капитан в историята на “Барселона”. Световният и европейски шампион с Испания получи лентата от Рафиня в последните 20 мин при успеха 5:1 над гостуващия “Фейенорд”. Ямал бе капитан на “каталунците” на 19 години и 58 дни.

