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https://www.24chasa.bg/sport/article/23538828 www.24chasa.bg

Новата купа на БФС - по искане на тв и VAR

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ГЕОРГИ ИВАНОВ-ГОНЗО

Новият турнир, който организира БФС с името Купа на елита, за който “24 часа” писа преди месец, е организиран главно по настояване на телевизиите, излъчващи българските мачове и фирмата, която се грижи за системата за видеопомощ на съдиите (VAR), стана ясно вчера.

За турнира е осигурен награден фонд от 720 хил. евро, а спонсор е букмейкърска компания.

В турнира ще участват първите осем от класирането за миналия сезон. “Лудогорец” се е отказал и на негово място влиза врачанският “Ботев”.

Останалите са “Левски”, ЦСКА 1948, ЦСКА, “Локо” (Пд), “Арда”, “Черно море” и “Ботев” (Пд).

Регламентът е доста интересен. Всички отбори се подреждат по средна посещаемост през сезона от първо до осмо място. След това се тегли жребий за два потока - 1-о и 2-о място, 3-о и 4-о, 5-о и 6-о и 7-о и 8-о.

ГЕОРГИ ИВАНОВ-ГОНЗО

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