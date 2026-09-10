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Шарл Льоклер пое вината за инцидента с Луис Хамилт...

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Шарл Льоклер пое вината за инцидента с Луис Хамилтън на "Монца"

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Моментът на инцидента Снимка: Ройтерс

Пилотът на "Ферари" Шарл Льоклер пое пълната вина за инцидента със съотборника му Луис Хамилтън в старта от Формула 1 на пистата в Монца, който струва на британеца 6 места в класирането.

След разговори с ръководството на "скудерията" преди състезанието в Мадрид този уикенд състезателят от Монако призна, че поведението му е преминало границата заради прекомерна мотивация.

Той се е извинил лично на Хамилтън, подчертавайки взаимното им уважение и необходимостта от изясняване на ситуацията, за да се тушира медийният шум около "Ферари".

Льоклер коментира и тежката си катастрофа малко по-късно в състезанието, като увери, че след процедури на врата е напълно възстановен и готов за старта в Мадрид.

Моментът на инцидента Снимка: Ройтерс

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