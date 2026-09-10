"Левски" спира свободния ход за деца до 7 г. и въвежда строг контрол на билетите за Лига Европа

"Левски" подготвя специални мерки за домакинските мачове от Лига Европа с цел избягването на инциденти и глоби. Шампионите премахват безплатния вход за деца до 7 години за европейските мачове, а от полицията и мрежата за разпространение на билети Eventim ще проверяват пропуските на допълнителни КПП-та, за да не бъдат допускани фенове с фалшиви такива.

"В офисите на клуба бяха получени предписания от страна на УЕФА във връзка с предстоящите мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. От европейската клубна централа напомнят, че не трябва да се надвишава капацитетът продадени места. Заради това предписанията са абсолютно всеки присъстващ на стадион "Васил Левски" да бъде с билет без значение от възрастта му", пишат от Левски.

"Отделно от това, ще бъдат обособени КПП-та в подстъпите към съоръжението, на които представители на полицията и Eventim ще извършват проверка и хора без билети или с фалшиви такива няма да бъдат допускани в района на стадиона", продължава съобщението.

"Молим също така всички да спазват своите места и по този начин пътеките между блоковете да остават свободни, не само ще бъдат спестени глоби на клуба, а това е гаранция, че ще може да се реагира бързо при застрашено здраве на някой от присъстващите на спортното съоръжение", добавят от "Левски".