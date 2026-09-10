Украйна надви 3:1 Израел преди мача с България на европейското в София

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Украинците започнаха европейското първенство по волейбол в София с победа с 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:19) срещу Израел в мач от нашата група В. Така възпитаниците на Раул Лосано записаха три точки и изостават със загубения гейм от лидерите Полша и България.

Най-резултатен за победителите бе Дмитро Янчук, който записа два аса и четири блокади по пътя към 18 точки.

За Израел с 23 точки се отличи Шай Майо Либерман, който направи пет блокади и добави един ас.

В следващия си мач Украйна ще е съперник на България в събота от 19 ч в зала "Арена София".

Израел пък ще срещне Полша в същия ден от 16 ч.