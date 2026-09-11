10,55 ч Формула 3, Испания, тренировка "Диема спорт" 3
11,30 ч Голф, Irish Open Max Sport 1
12,05 ч Формула 2, Испания, тренировка "Диема спорт" 3
14,30 ч Формула 1, Испания, тренировка "Диема спорт" 3
15,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2
16,00 ч Формула 2, Испания, кваллификация "Диема спорт" 3
17,00 ч Волейбол, Нидерландия - Белгия (ЕП, мъже) bTV Action
18,00 ч Формула 1, Испания, тренировка "Диема спорт" 3
19,00 ч Волейбол, Португалия - България (ЕП, мъже)
19,00 ч Тенис, US Open Eurosport 1
19,00 ч Голф, Irish Open Max Sport 1
19,25 ч Формула 2, Испания, кваллификация "Диема спорт" 3
19,30 ч Футбол, "Дармщат" - "Арминия" "Нова спорт"
19,30 ч Футбол, "Нюрнберг" - "Хановер" "Диема спорт" 2
21,00 ч Футбол, "Черно море" - "Локо" (Сф) "Диема спорт"
21,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2
21,30 ч Футбол, "Унион" - "Шалке 04" "Диема спорт"
21,45 ч Футбол, "Венеция" - "Фиорентина" MAX Sport 3
21,45 ч Футбол, "Рен" - "Олимпик" (М) "Нова спорт"
22,00 ч Футбол, "Уест Хем" - "Рексъм" "Диема спорт" 2
22,00 ч Волейбол, Словакия - Словения (ЕП, мъже)
22,00 ч Футбол, "Севиля" - "Валенсия" MAX Sport 4
1,30 ч Тенис, US Open Eurosport 1