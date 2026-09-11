ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нивото на Дунав продължава да спада, остават огран...

Времето София 22° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23540003 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

1200
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Волейболните национали играят днес с Португалия на европейското в София. Снимка: Георги Кюрпанов

10,55 ч Формула 3, Испания, тренировка "Диема спорт" 3

11,30 ч Голф, Irish Open Max Sport 1

12,05 ч Формула 2, Испания, тренировка "Диема спорт" 3

14,30 ч Формула 1, Испания, тренировка "Диема спорт" 3

15,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2

16,00 ч Формула 2, Испания, кваллификация "Диема спорт" 3

17,00 ч Волейбол, Нидерландия - Белгия (ЕП, мъже) bTV Action

18,00 ч Формула 1, Испания, тренировка "Диема спорт" 3

19,00 ч Волейбол, Португалия - България (ЕП, мъже)

19,00 ч Тенис, US Open Eurosport 1

19,00 ч Голф, Irish Open Max Sport 1

19,25 ч Формула 2, Испания, кваллификация "Диема спорт" 3

19,30 ч Футбол, "Дармщат" - "Арминия" "Нова спорт"

19,30 ч Футбол, "Нюрнберг" - "Хановер" "Диема спорт" 2

21,00 ч Футбол, "Черно море" - "Локо" (Сф) "Диема спорт"

21,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2

21,30 ч Футбол, "Унион" - "Шалке 04" "Диема спорт"

21,45 ч Футбол, "Венеция" - "Фиорентина" MAX Sport 3

21,45 ч Футбол, "Рен" - "Олимпик" (М) "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, "Уест Хем" - "Рексъм" "Диема спорт" 2

22,00 ч Волейбол, Словакия - Словения (ЕП, мъже)

22,00 ч Футбол, "Севиля" - "Валенсия" MAX Sport 4

1,30 ч Тенис, US Open Eurosport 1

Волейболните национали играят днес с Португалия на европейското в София. Снимка: Георги Кюрпанов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)