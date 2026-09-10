Вместо на "Лазур" "Черноморец" приема "Спартак" (Пл) в Несебър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Черноморец" ще приеме плевенския "Спартак" в мач от деветия кръг във втора лига на стадиона в Несебър, вместо на спортен комплекс "Лазур", както е по програма.

Двубоят е в неделя от 17 часа. От бургаския клуб са пуснали уведомление до БФС за неотложната промяна, свързана с невъзможността ст."Лазур" да бъде приведен в състояние там да се играе мача, заради снимките на филма "Стоичков - Имало едно време в България", които продължиха почти две седмици и струпаната техника на снимачната площадка.

До това заключение се е стигнало след среща и оглед на представители на "Черноморец" и филмовата продукция днес.

На място е констатирано , че няма как спортното съоръжение да бъде почистено в такива кратки срокове, за да бъде годно за мач в неделя, съобщиха за "24 часа" от Черноморец".

Така втори пореден домакински мач бургаските "акули" ще играят на стадиона в Несебър.