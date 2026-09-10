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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23540412 www.24chasa.bg

Коутиньо и Неймар се събраха в "Сантос"

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Неймар и Коутиньо на младини. Снимка: фейсбук/бразилската футболна федерация

Филипе Коутиньо се присъединява към Неймар в "Сантос", пише трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи. Трансферът се осъществява по молба на Неймар и за първи път двамата дългогодишни приятели ще играет заедно в клубен отбор.

34-годишният футболист прекрати договора си с "Васко да Гама" през март, за да постави на първо място психичното си здраве, след като изпита трудности заради напрежението в клуба.

Коутиньо не е играл официален мач от седем месеца и е готов да започне нова глава в кариерата си заедно с Неймар в „Сантос". Халфът ще подпише с родния тим на Пеле за три месеца.

Преди да пробият в големия футбол, Неймар и Коутиньо играят рамо до рамо в различните юношески гарнитури на Бразилия. 

Неймар и Коутиньо на младини. Снимка: фейсбук/бразилската футболна федерация

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