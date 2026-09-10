Турска красавица изгледа победата на България над македонците на европейското в София

Първият мач на националите по волейбол от програмата на първенството в София бе изгледан от европейската шампионка и победителка в Лигата на нациите през тази година - туркинята Дария Джебеджиоглу.

Красавицата се появи в залата и изгледа успеха ни с 3:0 над Северна Македония. Дария аплодираше бурно изявите на нашите момчета. Не е ясно дали заради някого от тях, или по друга причина. А може визитата да има и македонска връзка.

По подобен начин българските звезди Алекс и Мони Николови се появиха изненадващо в Бърно (Чехия) на 31 август като зрители на осминафиналите от Евроволей 2026 при дамите.

В този ден бяха мачовете на България, но и на Сърбия, а именно в отбора от съседната ни държава се твърди, че играят любимите момичета на нашите момчета. Алекс е свързван с една от новите звезди на сръбския тим Хена Куртагич. Мони пък наскоро беше видян от фенове заедно с Александра Узелац.