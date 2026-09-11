ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зверев е №9 с каре 1/2-финали от “Големият шлем” в...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23540441 www.24chasa.bg

"Байерн" потегли с 5:0 в Шампионската лига (резултати и голмайстори)

1716
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Джамал Мусиала вкара първия си гол за "Байерн" след проблема с припадъци по време на 2 контроли. Снимка: Ройтерс

Резултати и голмайстори от Шампионската лига:

"Айндховен" (Нидерландия) - "Шахтьор" (Донецк, Украйна) 1:1

Сержиньо Дест (48); Глейкер Мендоса (45+1)

"Фенербахче" (Турция) – "Рома" (Италия) 1:1

Арчи Браун (48); Браян Кристанте (39) 

"Байерн" (Германия) - "Будьо/Глимт" (Норвегия) 5:0

Джамал Мусиала (47), Хари Кейн (61), Алфонсо Дейвис (77), Майкъл Олисе (83, 90+2)

"Комо" (Италия) - "РБ Лайпциг" (Германия) 4:1

Мартин Батурина (15), Анастасиос Дувикас (38), Асане Диао (54), Максимо Пероне (53) ; Андрия Максимович (58)

"Манчестър Юнайтед" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)] 4:0

Матеуш Куня (27), Бруно Фернандеш (42), Бенямин Шешко (45), Лисандро Мартинес (69)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Ланс" (Франция) 2:3

Даниел Щурм (51, 88) ; Абдала Сима (81), Флориан Тувен (90+1), Рубен Агилар (90+3)

Джамал Мусиала вкара първия си гол за "Байерн" след проблема с припадъци по време на 2 контроли. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)