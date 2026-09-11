"Байерн" потегли с 5:0 в Шампионската лига (резултати и голмайстори)

Резултати и голмайстори от Шампионската лига:
"Айндховен" (Нидерландия) - "Шахтьор" (Донецк, Украйна) 1:1
Сержиньо Дест (48); Глейкер Мендоса (45+1)
"Фенербахче" (Турция) – "Рома" (Италия) 1:1
Арчи Браун (48); Браян Кристанте (39)
"Байерн" (Германия) - "Будьо/Глимт" (Норвегия) 5:0
Джамал Мусиала (47), Хари Кейн (61), Алфонсо Дейвис (77), Майкъл Олисе (83, 90+2)
"Комо" (Италия) - "РБ Лайпциг" (Германия) 4:1
Мартин Батурина (15), Анастасиос Дувикас (38), Асане Диао (54), Максимо Пероне (53) ; Андрия Максимович (58)
"Манчестър Юнайтед" (Англия) - "Сабах" (Азербайджан)] 4:0
Матеуш Куня (27), Бруно Фернандеш (42), Бенямин Шешко (45), Лисандро Мартинес (69)
"Славия" (Прага, Чехия) - "Ланс" (Франция) 2:3
Даниел Щурм (51, 88) ; Абдала Сима (81), Флориан Тувен (90+1), Рубен Агилар (90+3)