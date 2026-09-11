Зверев е №9 с каре 1/2-финали от “Големият шлем” в една година

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Александър Зверев се превърна в 9-ия тенисист в историята, който се класира за 1/2-финалите на четирите турнира от “Големият шлем” в една календарна година.

Германецът, който е №1 в схемата на US Open, стигна до топ 4 в Ню Йорк след победа 6:2, 7:5, 6:1 срещу Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия). В 1/2-финалите 29-годишният Зверев среща руснака Карен Хачанов.

Първи до 1/2-финалите във всичките турнири от “Големият шлем” в една година стигат двама австралийски тенисисти през 1969-а. Това са Род Лейвър, който печели и 4-те тогава, и Тони Роуч. Следват Иван Лендъл (Чехословакия, 1987), Роджър Федерер (Швейц, 2005 - 2009), Рафаел Надал (Исп, 2008, 2019), Новак Джокович (Сър, 2011 - 2013, 2015, 2021, 2023, 2025), Анди Мъри (Вбр, 2011) и Яник Синер (Ит, 2025).

