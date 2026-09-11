Новият ас Денислав Бърдаров смени схемата на България

Миналата година Джанлоренцо Бленджини изведе волейболистите на България до второ място на мондиала във Филипините. В първия мач от домашното за нас европейско италианският маестро отново демонстрира качествата си, придавайки на тима - световен вицешампион, добавена стойност.

Така може да бъде определено включването в титулярния състав за 3:0 над Северна Македония пред над 10 000 в зала “Арена София” на посрещача Денислав Бърдаров.

23-годишният юноша на “Левски”, който направи трансфер в Турция от “Истанбул ББСК” в “Халкбанк” на Радостин Стойчев, още в началото на летния сезон даде сериозна заявка за това. В Лигата на нациите включванията му често бяха решаващи за позитивен изход. За да дойде европейското.

При наличието на посрещач, записващ доста добро количество точки, Бленджини прати основния ни реализатор Алекс Николов да играе като диагонал. Така италианецът се върна към традиционната за волейбола схема. Преди разчиташе на трима посрещачи, които според ротацията изпълняваха ролята на диагонал.

Сега с двама класни крайни нападатели в лицето на Алекс и Денислав опциите пред разпределителя Симеон Николов стават повече и това се видя срещу македонците. Николов и Бърдаров бяха най-резултатни с 19 и 15 т. А и Мони вече не разчита предимно само на брат си. Засега това дава чудесен резултат при явната класа на Бърдаров.

Губещ от промяната е досегашният титуляр Аспарух Аспарухов. Същото важи и за либерото Дамян Колев, чиято позиция е заета от посрещача Жасмин Величков.