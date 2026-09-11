Националът Балов рита час при реми на "Цървена звезда"

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В отложена среща от 3-ия кръг на сръбската Суперлига "Цървена звезда" завърши 0:0 при визитата си на "Радник" (Сурдулица).

Българският национал Кристиян Балов започна като титуляр на лявото крило за гостите и бе заменен в 60-ата минута от Стефан Гудел. Двубоят предложи малко голови положения, като през първата част Александър Катай, Лукасен и Лоизос Лоизу пропуснаха възможности за белградчани, докато през второто полувреме шансовете пред двете врати бяха още по-оскъдни.

След това равенство "Цървена звезда" остава лидер в класирането с 19 точки от 7 мача, следван от "Войводина" с 18 точки от 8 срещи, а "Радник" заемат 5-а позиция с 12 точки.