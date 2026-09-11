Таванът на заплатите в "Реал" наближава 1 млрд. евро!

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Испанската Ла Лига публикува ограниченията на възнагражденията на футболистите за всеки отделен клуб през този сезон или т.нар "таван на заплатите". Цифрите представляват сумата, която всеки клуб може да похарчи за състава си, като се вземат предвид приходите, разходите и дълговите задължения.

С най-голям допустим бюджет за заплати е "Реал", като доближава крупната сума от 1 милиард евро.

Лимитът на "Барселона" се е увеличил от 432 милиона евро (сумата от предишния зимен прозорец) до 582 милиона евро. Каталунците обаче далеч изостават от гранда от Мадрид, но това не им пречи да станат два пъти поред шампиони на Испания.

Таванът на заплатите на "Реал" се е увеличил от 761 милиона евро (нивото от предишните два прозореца) до 832 милиона евро, което поставя нов рекорд.

Таван на заплатите на клубовете от Ла Лига за сезон 2026/2027:

1. "Реал" - 832,786 милиона евро

2. "Барселона" - 582,769 милиона евро

3. "Атлетико" - 361,287 милиона евро

4. "Виляреал" - 170,564 милиона евро

5. "Бетис" - 142,847 милиона евро

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19. "Малага" - 33,634 милиона евро

20. "Севиля" - 20,161 милиона евро.