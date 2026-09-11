БФС най-сетне обяви новата купа, за която "24 часа" писа преди повече от месец

БФС най-накрая оповести за новата купа, която ще се провежда у нас. За това "24 часа" писа преди повече от месец.
Сега обаче от централната официално обявиха плановете. Като съобщението идва 4 дни преди жребия (15 септември).
Ето какво написаха от БФС
"Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея.
В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца.
Турнирът ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея.
Генерален спонсор на турнира е бетинг компания.
На 15 септември от 19:00 ч. в хотел „Хилтън" в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на турнира, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои.
Тогава осемте участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира", пишат от централата.