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https://www.24chasa.bg/sport/article/23541359 www.24chasa.bg

БФС най-сетне обяви новата купа, за която "24 часа" писа преди повече от месец

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Новото лого на БФС Снимка: БФС

БФС най-накрая оповести за новата купа, която ще се провежда у нас. За това "24 часа" писа преди повече от месец.

Сега обаче от централната официално обявиха плановете. Като съобщението идва 4 дни преди жребия (15 септември).

Ето какво написаха от БФС

"Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея.

В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца.

Турнирът ще се проведе във формат на директни елиминации - четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея.

Генерален спонсор на турнира е бетинг компания.

На 15 септември от 19:00 ч. в хотел „Хилтън" в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на турнира, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои.

Тогава осемте участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира", пишат от централата.

Новото лого на БФС Снимка: БФС

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