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https://www.24chasa.bg/sport/article/23541464 www.24chasa.bg

Рибакина-Сабаленка е финалът на US Open при жените

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От следващата седмица Рибакина е номер 1 в женския тенис. СНИМКА: РОЙТЕРС

Елена Рибакина, новата номер 1 в тениса, и Арина Сабаленка е финалът на US Open при дамите.

Представителката на Казахстан победи 3:6, 6:4, 6:4 американката Коко Гоф.

Сабаленка пък елиминира третата поставена Джесика Пегула (САЩ) със 7:5, 6:2.  С този успех беларускинята пренаписа историята на "Големия Шлем", поставяйки нов абсолютен рекорд от 8 поредни финала на твърди кортове в турнирите, изпреварвайки досегашните постижения на легендите Щефи Граф и Мартина Хингис.

Спорът за титлата при жените на US Open е в събота.

От следващата седмица Рибакина е номер 1 в женския тенис. СНИМКА: РОЙТЕРС

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