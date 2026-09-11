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Йоан Величков отпадна на 1/4-финалите при смесените двойки в турнира по тенис на маса в Панагюрище

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Йоан Величков

Българинът Йоан Величков отпадна на четвъртфиналите на силния международен турнир по тенис на маса WTT Contender PANAGYURISHTE Presented by Asarel 2026 в Панагюрище с награден фонд 100 хиляди долара.

Величков и Изабела Лупулеску (Сърбия), участващи с "уайлд кард", загубиха от вторите поставени Кристиан Карлсон и Кристина Калберг (Швеция) с 1:3 (7:11, 7:11, 11:6, 9:11). Двубоят беше доста равностоен, но скандинавците показаха по-добра концентрация в ключовите моменти. Срещата можеше да отиде и в пети решаващ гейм, след като българинът и сръбкинята водеха с 9:8 точки в четвъртата част, но допуснаха обрат.

Последните български представители в основната схема - Мария Йовкова и Калина Христова, които преодоляха успешно квалификациите, ще играят по-късно днес на четвъртфиналите при женските двойки срещу номер 1 Сакура Йокой и Сачи Аоки.

Йоан Величков

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