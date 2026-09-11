"Ботев" даде 3000 билета по 6 евро за фенове на "Левски" за мача във Враца

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"Ботев" (Враца) отпусна 3000 билета на "Левски" за предстоящия мач от деветия кръг на Първа лига.

"Левскари,

билетите за двубоя от 9-ия кръг на Първа лига срещу „Ботев" (Враца) са в продажба. Двубоят е на 13 септември, неделя от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев" във Враца.

Пропуските за срещата са с цена от 6 евро и се продават до изчерпване на количествата онлайн на kupibileti.bg.

В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски", която ще отвори два часа преди началото на срещата.

Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за „сините" привърженици 3000 билета", написаха от "Герена".