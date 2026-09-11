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Калояна Налбантова стигна да 1/2-финал и медал в Нюпорт след победа над чехкиня

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Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени и така си гарантира медал на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Поставената под номер 2 българка победи седмата в схемата Тереза Швабикова (Чехия) с 21:14, 21:13 за 36 минути на корта. Така тя записа трети пореден успех в надпреварата.

Налбантова показа стабилна игра, водеше убедително и в двата гейма и без проблеми спечели срещата.

По-късно днес в спор за място на финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу победителката от мача между квалификантката Цзян Пин Сюен (Тайван) и номер 3 в схемата Вън Юй Чжан (Канада).

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

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