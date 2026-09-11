Весела Лечева и шефът на тениса се срещнаха с делегация от Армения

Председателят на БОК Весела Лечева и президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков се срещнаха с делегация от Армения. Гостите бяха водени от президента на Арменската федерация по тенис Вардан Закарян.

Двете страни обмениха информация за възможностите за подготовка и провеждане на съвместни спаринги. Заедно със Закарян в разговора участва и Давит Чибукчиян, който представи високопланинската спортна база в Цахкадзор. Подобно на нашата база в Белмекен, тя се намира на 2000 метра надморска височина и е отлично място за подготовка на елитни спортисти.

Спортният център е открит през 1967 г. като тренировъчен център на голяма надморска височина за съветските спортисти при подготовката им за Олимпийските игри в Мексико Сити. Комплексът с площ от 55 хектара разполага със спортни зали, басейни, игрища и хотелски комплекс.

Двете страни ще си сътрудничат и при обмяната на добри практики, възможностите за провеждане на съвместни лагери в различни олимпийски спортове, както и по програми за възстановяване и рехабилитация.