ФИФА отрече, че Мароко вече е получил финала на световното през 2030 г.

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ФИФА обяви, че все още няма взето решение къде ще се проведе финалът на Световното първенство през 2030 г., въпреки твърденията на президента на мароканската футболна федерация Фузи Лекджаа, че Мароко вече е спечелило домакинството на мача на новия стадион „Хасан II" в Бенслиман.

Мондиал 2030 ще се състои съвместно в Мароко, Испания и Португалия, а от централата уточниха, че мястото за финала ще бъде определено своевременно.

Същевременно ФИФА опроверга слухове, че президентът ѝ Джани Инфантино е обещал финала на Мароко в замяна на политическа подкрепа.