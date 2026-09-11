Никола Цолов №1 в свободната тренировка в Мадрид

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Никола Цолов направи най-добра обиколка в свободната тренировка на Формула 2 преди Гран при на Испания (11-и кръг от сезона), което дебютира в календара на автомобилния шампионат с новата писта в Мадрид.

Тренировката в испанската столица бе значително съкратена заради катастрофа на Тасанапол Интрапувашак, който се разби в 19-ия завой малко преди изтичането на първата третина на 45-минутната сесия.

Така пилотите на практика получиха по-малко от десет минути за тестове. В тях най-бърз беше Цолов, който излезе начело с обиколка в рамките на 1:47.059 минути.

Цолов победи с 0.110 секунди аржентинеца Нико Вароне, а Рафаел Виягомес изостана с още три стотни.

Рафаел Камара, основен съперник на Цолов в надпреварата за титлата във Формула 2, зае десето място с време 1:48.098 минути. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" води в генералното класиране със 177 точки и 11 повече от бразилеца от "Инвикта".

Състезателният уикенд в Мадрид ще продължи в 16,00 часа българско време в квалификацията, която ще определи реда на стартиране за основното състезание и спринта в испанската столица.