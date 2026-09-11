Французин отстрани Димитър Кузманов на 1/4-финал в Истанбул

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Тенисистът ни Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 000 долара.

33-годишният българин отстъпи с 4:6, 2:6 пред Аролд Майо (Франция) за 69 минути игра.

Кузманов загуби първия сет след единствен пробив още в третия гейм. Българинът имаше преднина от 2:1 във втората част, но загуби следващите пет гейма и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Кузманов постигна две двусетови победи на турнира, като по този начин заработи 12 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №382.