"Ботафого" дължи 6,3 млн. евро на "Лудогорец"

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Бразилският клуб "Ботафого" е отбелязал напредък в преговорите по процедурата за съдебно преструктуриране, като през последните седмици е постигнал споразумение с двама от най-големите си кредитори - "Лудогорец" и "Мейджър Лийг Сокър", съобщи "Глобо".

Медията твърди, че "Лудогорец" заема девето място сред кредиторите на бразилския клуб, който дължи общо 6,3 милиона евро за нападателя Руан Круз. Българският клуб е дал положителна оценка на споразумението.

"МЛС" е основният кредитор на "Ботафого", като дългът на бразилците е над 38 милиона долара, а задълженията са към "Атланта Юнайтед" и "Ню Йорк Сити".

В "Ботафого" са оптимисти, че планът не е толкова агресивен и основната цел е да се възстанови доверието в клуба.