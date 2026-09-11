Христо Стоичков в Бургас: Всички спортове трябва да се върнат в училищата

Легендарният №8 раздаде автографи и подаръци на площад „Тройката", а 60 деца от осем бургаски клуба излязоха на терена в четвъртото издание на футболния турнир

11 септември 2026 г., Бургас - Стотици фенове на Христо Стоичков изпълниха площад „Тройката" в Бургас за среща с легендата на световния футбол и четвъртото поредно издание на детския турнир „Христо Стоичков – Пътят към звездите".

В продължение на часове носителят на „Златната топка" се снима с почитателите си и раздава автографи. Стотици фенове получиха златни футболни топки с неговия подпис, книгата „Христо Стоичков. Историята" и специални картички с паметни моменти от кариерата на легендарния №8. Подаръците бяха осигурени от TriA City Centre, които организират събитието в партньорство с Община Бургас.

Площад „Тройката" се превърна във футболен терен за 60 деца от осем бургаски клуба – „Звезда", „Бургас спорт", „Нефтохимик", „Палас", „Черноморец", „Атлетик Бургас", WORDS и „Чайка". Всички млади футболисти получиха ученически раници EA7, осигурени от TriA City Centre. Наградите им бяха връчени след края на турнира, който за четвърта поредна година среща децата от бургаските школи с един от най-големите футболисти в историята.

„Всяка година този турнир набира все по-голяма скорост. Радвам се, че заедно с общината, TriA и всички, които са съпричастни, правим така, че всичко да бъде за децата", каза Стоичков. Според легендарния №8 голямата цел далеч не е едно дете да бъде обявено за бъдеща футболна звезда още днес. По-важно е спортът да стане част от ежедневието му.

„Пътят е един – да се учат, да тренират, да играят и да се радват. Това е нашата цел, ако искаме да развиваме футбола", заяви носителят на „Златната топка".

Стоичков постави акцент върху ролята на училището и достъпа до спорт още в ранна възраст. „Децата трябва да имат състезания между училищата, игрища, басейни и зали. Когато стигнат друго ниво, тогава ще могат да играят и за големите отбори. Дотогава най-важни трябва да бъдат училищата", подчерта той.

Христо Стоичков коментира и българския национален отбор по волейбол, който започна Европейското първенство с категорично 3:0 срещу Северна Македония и днес се изправя срещу Португалия в София. „Очаквам страхотна атмосфера в залата. Знаем колко много работа свърши Любо Ганев, за да се върне волейболът на тези висоти и отново да радва хората", каза Стоичков.

Той посочи Украйна и европейския шампион Полша сред сериозните съперници, но беше категоричен за възможностите на българския тим: „Всичките ни състезатели играят в чужбина, така че можем да побеждаваме всеки."

А на площад „Тройката" големият спорт днес беше в най-ранната си фаза – 60 деца, една топка и удоволствието да играят пред Христо Стоичков.