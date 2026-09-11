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"Барса" преподписа с египетски талант

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"Барселона" е постигнал споразумение с таланта си Хамза Абделкарим и ще подпише нов договор с клуба до 2030 година, пише вестник "Мундо Депортиво". Националният нападател на Египет пристигна в "Барса" през зимата, като според ръководството на клуба е израснал много за последните месеци.

Предишният контракт на 18-годишния Абделкарим бе до 2029-а, но имаше и клауза за откупуването му за 15 милиона евро. Сега тази клауза ще бъде увеличена многократно.

Хамза Абделкарим ще поднови официално договори си на 15 септември (вторник). Той беше част от националния тим на Египет за световното първенство през лятото, като записа игрови минути в края на някои от мачовете.

Африканецът беше голмайстор на "Барселона" в предсезонните контроли, но до момента не е направил официален дебют.

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