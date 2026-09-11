ЦСКА: Няма да стоим безучастно, когато гаврата с нас продължава

ЦСКА излезе с остра декларация. "Червените" обвиняват БФС в двоен аршин след края на вечното дерби, спечелено 4:2 в спора за суперкупата на страната.

И заявяват: "Ние обаче ще сме пределно ясни – няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-успешния, обичан и популярен български клуб продължава".

Ето цялата позиция на ЦСКА, публикувана на сайта на клуба:

След случилото се в последните дни и седмици очевидно дойде време да припомним, че ЦСКА не е просто футболен клуб, а институция и любов за милиони българи. Търпението и толерантността са водещи принципи за нас, но много граници бяха прекрачени и няма как да замълчим – когато виждаме, че феърплеят и справедливостта систематично се погазват по крайно нелицеприятен начин.

Получихме уверения и вярвахме, че след невиждания съдийски гаф от последния кръг на плейофите на предишния шампионат в Разград, когато ЦСКА бе ощетен безпардонно и дори брутално, ще се вземат мерки. Ситуацията обаче не само не се промени, а ударите по нашия отбор следват един след друг. И на все повече фронтове.

Замълчахме след няколко двубоя, в които наши футболисти получаваха наказателни картони за „неправилно дишане", в резултат на което много скоро ще започнат да пропускат възлови срещи от календара. Налагаше ни се да слушаме нелепи обяснения и оправдания от съдийските екипи в тунела след мача – все с молби да не „раздухваме" случая.

Преди броени дни не „раздухахме" дори и скандалната ситуация на мача със Спартак (Варна), която струваше важни точки на нашия клуб. И която отново се случи пред очите на цяла България!

Решенията на Дисциплинарната комисия на БФС след финала за Суперкупата на България обаче преляха чашата на нашето търпение!

Двойният аршин в наказанията на Макс Ебонг и Кристиян Димитров е потресаващ. Дори да приемем, че изблъскването на първия е разчетено като „брутален акт" от дисциплинарния орган, то същото би трябвало да важи и за удара в главата на Анжело Мартино от страна на Димитров. Ситуация, която кристално се изяснява от хиляди видео повторения. Наложените наказания - 1 мач за футболиста на Левски и цели 3 за този на ЦСКА, говорят за абсолютен двоен стандарт. Погазени са всички принципи на справедливост и обективност!

За капак дойде и абсурдното наказание "затваряне на един сектор за един мач" за удар със стъклена бутилка в главата на служебно лице по време на финала!

Всичко изброено дотук категорично говори, че срещу ЦСКА се води мръсна кампания.

Ние обаче ще сме пределно ясни – няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-успешния, обичан и популярен български клуб продължава!

Катерогично настояваме за преразглеждане на наказанията и взимане на справедливи решения! Настояваме и за кардинална промяна в съдийството на нашите двубои и отговорно отношение на всички фактори в Съдийската комисия и в БФС.

ЦСКА ще продължи да играе феърплей, но ще отстоява правата си докрай в търсене на справедливостта!