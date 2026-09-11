Министър Керязов ще открие новата академична година в НСА

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще присъства на тържественото откриване на новата академична година в Национална спортна академия „Васил Левски".
Церемонията ще се състои на 14 септември от 10:00 ч. в Аула „Максима" на НСА.
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще присъства на тържественото откриване на новата академична година в Национална спортна академия „Васил Левски".
Церемонията ще се състои на 14 септември от 10:00 ч. в Аула „Максима" на НСА.
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