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Министър Керязов ще открие новата академична година в НСА

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Енчо Керязов. Снимка: МС

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще присъства на тържественото откриване на новата академична година в Национална спортна академия „Васил Левски".

Церемонията ще се състои на 14 септември от 10:00 ч. в Аула „Максима" на НСА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Енчо Керязов. Снимка: МС

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