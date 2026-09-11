Благотворителен мач в памет на Ферарио Спасов събира легенди в Ловеч

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Благотворителен мач в памет на Ферарио Спасов събира утре в Ловеч футболни легенди от няколко поколения.

На 12 септември (събота) на градския стадион в люляковия град два отбора, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на бившия треньор Спасов, ще се включат в срещата по минифутбол. Целта е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелеф на специалиста, който загина при автомобилна катастрофа през ноември 2023 година, съобщиха от Фондация „Футболни ветерани Ловеч", организатор на събитието съвместно с Българска асоциация минифутбол (БАМФ) и организацията „Отвъд Мостъ".

Участие ще вземат негови бивши съотборници от "Осъм" и "Лекс", сериозни имена от шампионския тим на "Литекс", както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес.

На терена ще излязат Ивелин Попов, Георги Какалов, бившите национали Радостин Кишишев, Росен Кирилов и Живко Желев, вратарят Витомир Вутов, както и техните съотборници от края на 90-те години Димитър Карадалиев. Димитър Балабанов, Мариян Тодоров и Росен Емилов. Играещ треньор ще бъде Ивайло Петев в тандем с бившия селекционер Цветан Зеленски.

Старата гвардия ветерани от "Осъм" ще бъде представена от Христо Данчев, Георги Коларов, Пламен Линков, Иван Архангелов, Валентин Георгиев, Валери Йочев, Пламен Петков, Михаил Христов, Радко Николов и Стоимен Стойков.

За футболната среща се очаква да дойдат още Николай Димитров-Джаич, Петър Хубчев, Алтин Хаджи, Славейко Димитров, Мирослав Темнялов, Йонко Пейков, Станимир Илиев.

Всички участници в благотворителния мач ще бъдат представени преди началото на двубоя, който се очаква да започне в 18,00 часа.

Преди това, между 12,00 и 20,00 часа, са предвидени различни активности в обособената фензона.

Ще бъде изграден щанд за физическото получаване на резервираните ретро фланелки, както и за закупуването им на място от желаещите. Освен тях, ще има и други артикули.

Посетителите ще могат да разгледат и фотоизложба с паметни мигове от историята на футбола в Ловеч. Голяма част от паната с кадрите вече бяха показани на 100-годишния юбилей, но сега експозицията е обогатена с фотоси от времената на "Кърпачев", "Осъм" и "Лекс".

Ще бъдат представени за пръв път и снимки от семейните албуми на Ферарио Спасов - като юноша и футболист.

Феновете ще могат да си направят снимка с експозиция с шампионски трофеи и отличия.

Входът за събитието е свободен, но всеки може да дари средства за каузата в специални кутии на входа.