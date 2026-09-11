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Никола Цолов се нареди 5-и в квалификацията за Гран при на Испания след нови катастрофи

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Никола Цолов

Българският автомобилен ас Никола Цолов ще стартира от 5-а позиция място в основното състезание в Гран при на Испания от Формула 2 в неделя.

Пилотът на "Кампос Рейсинг" също така ще тръгне 6-и в спринтовото състезание в събота.

Това означава, че Никола ще започна двете състезания в испанската столица от третата редица на стартовата решетка.

Нашето момче записа най-добра обиколка в рамките на 1:44.938 минути на "Мадриринг".

Цолов оглави класирането с първия комплект гуми, но в загряващата обиколка с новия комплект се получиха катастрофи на Себастиан Монтоя и Куш Майни и квалификацията бе спряна за разчистване на отломки. При подновяването на сесията Нико Вароне също катастрофира (катастрофа имаше и в свободната тренировка по-рано днес).

Цолов се смъкна на девето място, но в крайна сметка спечели пета позиция с 0.6 секунди зад победителя Дино Беганович.

Основният му съперник за титлата Рафаел Камара спечели трето място за основното състезание и осма позиция за спринта. Преди началото на Гран при на Испания бразилецът от Инвикта изостава с 11 точки от българина в класирането при пилотите.

Габриеле Мини, който е с 30 точки зад Цолов, завърши квалификацията на 14-а позиция, която ще бъде стартова за него и в двете състезания.

Никола Цолов

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