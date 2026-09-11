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БФС отложи "Левски" - "Лудогорец"

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Отлагането е по искане на "сините". Те имат право да отложат един двубой, докато играят в Лига Европа. Снимка: клубен сайт

БФС официално отложи мача от 10-ия кръг на Първа лига между шампиона "Левски" и "Лудогорец".

По програма двубоят трябваше да се играе следващата събота на "Герена".

За тази промяна се говори от няколко дни, а днес СТК на централата потвърди това.

Отлагането е по искане на "сините". Те имат право да отложат един двубой, докато играят в Лига Европа. 

Иначе през миналия сезон "Левски" 6 пъти игра срещу разградчани. И не спечели нито веднъж.

Отлагането значи, че "Левски" ще бъде с малко публика по време на вечното дерби от Първа лига. Причината - "сините" са наказани сектор "А" на стадиона им да е затворен заради инцидент по време на суперкупата на страната срещу ЦСКА. След края на мача пресаташето на "червените" бе ударен с бирена бутилка в главата.

Отлагането е по искане на "сините". Те имат право да отложат един двубой, докато играят в Лига Европа. Снимка: клубен сайт

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