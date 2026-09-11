“Юнайтед” и “Сабах” поставиха интересен рекорд

“Манчестър Юнайтед” и азерският “Сабах”, който през миналата година бе елиминиран от “Левски” в Европа, поставиха изключително интересен рекорд в Шампионската лига. И то не голов, какъвто може би се очакваше да има, предвид че за водения от добре познания в България Валдас Дамбраускас (бел. ред. - работил преди време в “Лудогорец”), това бе дебют. Е, азерите паднаха 0:4 в Англия. Но...

22-амата титуляри на двамата мениджъри на “Олд Трафорд” бяха от 21 различни държави. Такова постижение досега никога не се е случвало в основна фаза на най-комерсиалния турнир, а и най-вероятно в друго състезание на УЕФА.

В стартовата единайсеторка на Майкъл Карик, мениждъра на “Манчестър Юнайтед”, личаха играчи от 10 различни държави. При азерският шампион пък нямаше нито един такъв случай.

Единствените сънародници в тима на “червените дяволи” бяха стражът на тима Сене Ламерс и полузащитникът Юри Тилемас. И двамата са белгийци.Останалите 9 от “Юнайтед” бяха Мазрауи (мароканец), Йоро (французин), Маритенес (аржентинец), Доргу (датчанин), Фернандеш (португалец), Мбемо (камерунец), Мейно (англичанин), Куня (бразилец) и Шешко (словенец).

В избраниците на Дамбраускас за “Сабах” пък няма нито един от тези страни. А неговата единайсеторка в “Театъра на мечтите” бе съставена от казахстанец, азербайджанец, поляк, хърватин, южноафриканец, сърбин, алжирец, узбек, нигериец, ямаец и габонец.

Победата на “Юнайтед” над дебютна в Шампионската лига пък означава, че всички 5 английски тима през тази година в най-комерсиалния турнир тръгнаха с успех.

Друг, участващ за първи път в турнира - “Комо”, пък отсрами Италия. Воденият от Сеск Фабрегас тим спечели 3;1 срещу “Лайпциг”. А “Комо” единствен от отборите от Ботуша записа успех в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Само преди 9 г. тимът, чийто стадион е до едноименно езеро, фалира. И бе пратен в 4-ото ниво на футбола. Е, днес пише приказка, чийто край не е известен.

След два припадъка през лятото асът на “Байерн” (М) Джамал Мусиала се завърна с гръм и трясък. Германецът откри резултата при гръмката победа 5:0 над “Бодьо/Глимт”.

Под рамката на баварците пък отново бе легендата Мануел Нойер. Така той постави рекорд - за 17-и сезон играе в Шампионската лига.

