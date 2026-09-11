Шумахер похвали Никола Цолов

Никола Цолов е отличен избор за “Ред Бул” във Формула 1.

Мнението е на Ралф Шумахер, брат на Михаел Шумахер и бивш пилот.

Германецът е категоричен, че “Ред Бул” вече не се нуждае от Лиъм Лоусън и трябва да намери негов заместник. А Цолов, който е лидер във Формула 2, е добър избор.

“Любопитно ми е да видя дали “Ред Бул” наистина ще даде шанс на Цолов, защото това би било още една възможност да се намери някой, който може да направи крачка напред и да даде този допълнителен принос”, коментира Ралф Шумахер преди състезанието през този уикенд в Мадрид. По-малкият брат на легендата Михаел в момента работи като тв анализатор.

Иначе Никола Цолов оцеля в мелето по време на квалификацията в Мадрид във Формула 2, която бе прекъсвана 3 пъти заради червен флаг. Това е напълно логично, тъй като пилотите за първи път карат на тази писта. И им е непозната.

Все пак родният пилот, който в един момент бе лидер в квалификацията, успя да завърши 5-и и ще потегли от тази позиция в основното състезание.

Нашето момче записа най-добра обиколка в рамките на 1:44,938 минути на “Мадриринг”.

В утрешния спринт Цолов ще потегли 6-и, което е отлична предпоставка за трупане на нови точки.

Квалификацията в испанската столица бе спечелена от Дино Беганович, следван от Алекс Дън и Рафа Камара. Последният е големият конкурент на Цолов в битката за титлата във Формула 2. Преди началото на Гран при на Испания бразилецът от Инвикта изостава с 11 точки от българина в класирането при пилотите.

Габриеле Мини, който е с 30 точки зад Цолов, завърши квалификацията на 14-а позиция, която ще бъде стартова за него и в двете състезания.

Спринтовата надпревара от 11-ия състезателен уикенд за сезона във Формула 2 е предвидена за утре от 13,15 часа българско време, като тя ще бъде с продължителност от 23 обиколки. Основното състезание пък е в неделя.

