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И Украйна удари 3:0 Северна Македония на европейското в София

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Снимка: CEV

Украйна победи Северна Македония с 3:0 (25:22, 25:22, 25:10) в мач от нашата група В на европейското първенство по волейбол за мъже в София. Това е втори успех за украинците, които вчера вечерта надиграха и отбора на Израел (3:1).

България също би с 3:0 Северна Македония.

Най-резултатен в мача бе Олех Плотницки от Украйна с 16 точки, Йевхений Кислюк завърши с 14, а Васил Тупчии - с 12. Филип Савовски от македонците реализира 8.

Така Украйна има 6 точки от две победи, а утре вече излиза в двубой срещу България от 19,00 часа.

Македонците са с нулев актив на дъното в групата.

Снимка: CEV

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