България води 2:0 срещу Португалия на европейското в София

България играе втория си мач от група В на европейското по волейбол за мъже в София, а той е срещу Португалия.
Както и при 3:0 над Северна Македония селекционерът на световните ни вицешампион Джанлоренцо Бленджини заложи за титуляри на Симеон Николов (разпределител), Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов (капитан), Илия Петков - Жасмин Величков-либеро.
Първата част вървеше равностойно до средата, когато нашите момчета започнаха да трупат аванс и стигнаха до 25:18.
Във втория гейм нашите отвориха разлика по-рано и финишираха отново с 25:18, зада поведат с 2:0
България победи Португалия с 3:0 в 1/8-финалите на световното първенство във Филипините миналия септември.
Утре нашите играят срещу Украйна от 19 часа в зала "Арена София".