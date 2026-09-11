Билетите за европейското по бокс в София вече са в продажба

Българска федерация по бокс съобщи, че билетите за историческото домакинство на европейското първенство за мъже и жени в София вече са налични. Всеки, който желае да подкрепи националите ни в „Асикс Арена" от 17 до 25 септември, може да го направи, закупувайки си талон от kupibileti.bg.

Цените на билетите ще бъдат по 20 евро за дните от 17 до 23 септември, включително. В последните два дни (24 и 25 септември) те ще се продават срещу 40 евро. Деца до 12 години ще влизат безплатно в „Асикс Арена", а младежите от 12 до 18 години ще могат да го направят с 50% намаление.

Над 400 боксьори от Стария континент ще се качат на ринга, като сред тях личат олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. България ще бъде представена от най-добрите си имена, както при мъжете, така и при жените. Сред тези, които ще защитават честта на страната ни при мъжете, личат актуалният европейски шампион Рами Киуан, 5-кратният носител на Купа „Странджа" Радослав Росенов и олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес. При жените след две години пауза се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова, а редом до нея ще застанат многократните европейски медалистки Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.