Джудото със злато от Гран при в Унгария

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Боян Йотов стигна до първата си титла на Голям шлем.

Българинът стана победител на турнира в Унгария, след като на финала победи с ипон монголеца Биямбасурен Улзимбаяр в категория до 66 кг.

Преди това състезателят на "Локомотив" (Сф) записа още 4 победи в категорията, в която стартираха 40 състезатели. На старта се наложи над казахстанеца Мейрбек Байзаков след трето предупреждение, а след това постигна успех с ипон над Кристиян Силва (Бразилия). На четвъртфиналите Йотов победи със златна точка и молдовеца Денис Виеру, а в полуфиналите се справи с японеца Рисей Секи - ипон.

Йотов започна сезона със сребърен медал на европейската купа в София в края на януари. А това е второто му отличие за сезона.

В световната ранглиста българинът е 42-и.

В събота стартират Марк Христов и Виктор Скерлев (73), както и Георги Граматиков и Христо Вълков (81) при мъжете. А при жените - Йоана Манова (63).