Най-младият в тима ни: Дано с отборна и игра и помощта на публиката победим и Украйна

Либерото на българския национален отбор по волейбол Жасмин Величков коментира победата с 3:0 над Португалия на европейското в София.

"По-труден мач за нас от Северна Македония (също 3:0), португалците имат по-силен сервис. Напрежението ни повлия. Оправихме се в хода на мача и всичко е наред. Атмосферата е невероятна, благодаря на публиката. Благодарение на феновете се връщаме в мача в трудни моменти.

Не е лесно при смяната на позицията (по принцип Величков е посрещач). Благодаря на момчетата, че ми помогнаха да се адаптирам. Благодарен съм, че имам шанс да играя. Очакванията ми са за още по-труден мач срещу Украйна. Дано с отборна игра и с помощта на публиката да спечелим", заяви 19-годишният Величков, който е най-млад в тима ни.