“Дея” чака завръщането на 205-сантиметров център

“Дея Волей” чака завръщането от Италия на 205-сантиметровия център Константин Динов, който идва в Бургас от “Славия”.
20-годишният блокировач е временно командирован в един от водещите отбори на Ботуша “Рана Верона”.
В бившия тим на треньора Радостин Стойчев и капитана на националния ни отбор Алекс Грозданов има доста отсъстващи волейболисти.
Те са ангажирани с националните селекции на различни националности, което пречи на нормалната предсезонна подготовка на “Рана Верона”.
Канстантин Динов е повикан, за да помага на отборните тренировки на италианския отбор.“Очакваме го да се прибере и присъедини към нашата подготовка в близките дни”, разкри пред “24 часа” старши треньорът на “Дея” Георги Димитров. На линия вече са и близнаците Георги и Валентин Братоеви, които по обективни причини имаха разрешение за кратко закъснение.
На макс двуразово тренира и бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов. Сутрин заниманията са във фитнеса, привечер - на полето в зала “Младост”.
Първите два контролни мача на “Дея” са срещу “Берое” в Стара Загора на 25 и 26 септември.