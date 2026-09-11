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“Дея” чака завръщането на 205-сантиметров център

Велизар Маджаров

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Снимка: "Дея"

“Дея Волей” чака завръщането от Италия на 205-сантиметровия център Константин Динов, който  идва в Бургас от “Славия”. 

20-годишният блокировач е временно командирован в един от водещите отбори на Ботуша “Рана Верона”.

 В бившия тим на треньора Радостин Стойчев и капитана на националния ни отбор Алекс Грозданов има доста  отсъстващи волейболисти.

Те са ангажирани с националните селекции на различни националности, което пречи на нормалната предсезонна  подготовка на “Рана Верона”. 

Канстантин Динов е повикан, за да помага на отборните тренировки на италианския отбор.“Очакваме го да се прибере и присъедини към нашата подготовка в близките дни”, разкри пред “24 часа” старши треньорът на “Дея” Георги Димитров. На линия вече са и близнаците Георги и Валентин Братоеви, които по обективни причини имаха разрешение за кратко закъснение.

На макс двуразово тренира и бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов. Сутрин заниманията са  във фитнеса, привечер - на полето в зала “Младост”.

Първите два контролни мача на “Дея” са срещу “Берое” в Стара Загора на 25 и 26 септември.

Снимка: "Дея"

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