“Дея” чака завръщането на 205-сантиметров център

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“Дея Волей” чака завръщането от Италия на 205-сантиметровия център Константин Динов, който идва в Бургас от “Славия”.

20-годишният блокировач е временно командирован в един от водещите отбори на Ботуша “Рана Верона”.

В бившия тим на треньора Радостин Стойчев и капитана на националния ни отбор Алекс Грозданов има доста отсъстващи волейболисти.

Те са ангажирани с националните селекции на различни националности, което пречи на нормалната предсезонна подготовка на “Рана Верона”.

Канстантин Динов е повикан, за да помага на отборните тренировки на италианския отбор.“Очакваме го да се прибере и присъедини към нашата подготовка в близките дни”, разкри пред “24 часа” старши треньорът на “Дея” Георги Димитров. На линия вече са и близнаците Георги и Валентин Братоеви, които по обективни причини имаха разрешение за кратко закъснение.

На макс двуразово тренира и бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов. Сутрин заниманията са във фитнеса, привечер - на полето в зала “Младост”.

Първите два контролни мача на “Дея” са срещу “Берое” в Стара Загора на 25 и 26 септември.