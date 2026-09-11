Най-опитният в тима на България: Трябва да правим разлика във важните моменти

Най-опитният в тима на България - Мартин Атанасов, коментира победата на волейболистите с 3:0 над Португалия във втория мач от европейското в София..

"Португалците са много по-силен (от Северна Македония, която бихме също 3:0) и техничен отбор. Трябваше да сме концентрирани и да затворим двубоя в три гейма. Утре ни чака много тежък мач срещу Украйна и беше важно да имаме повече време за възстановяване. Във важните моменти трябва да правим разликата. Дано продължаваме така, това са големите отбори.

Много бързо минаха 10 години вече в националния. Винаги е удоволствие да играя. Опитвам се да вкарвам спокойствие в отбора след по-младите. Колективът ни е перфектен до момента. Пълната зала ни помага, но в даден момент може да ни изиграе лоша шега по-малкият опит в отбора.

Публиката е седмият ни играч, винаги ни помага. Държим концентрация, доволен съм от момчетата. Дано има градация, защото ще става все по-тежко. Очаквам много труден мач утре.

Украинците имат силов сервис и са висок отбор", сподели Атанасов.